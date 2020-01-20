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Факты / Lifestyle

$65 тыс. на покупки: в сети появилась “вакансия мечты”

Руководство интернет-магазина OnBuy.com заплатит $45 тыс. своему идеальному покупателю за покупки на собственном сайте.

В списке товаров – электроника, одежда, косметика, игрушки, продукты питания и напитки.

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В обязанности входит написание отчетов, просмотр товаров и осуществления ежедневных покупок. На это компания выдает $65 тыс. Главным требованием является успеть потратить за год эту сумму на сайте.

– Представьте, что можете купить все, что хотите. Ваша ежедневная роль заключается в покупках продуктов на сайте OnBuy.com и просмотре различных товаров и услуг.
Это как быть одной из семейства Кардашьян, только с более гибким графиком, – сказал Касс Патон, владелец ресурса.

Ранньше Факты ICTV рассказывали, что в Швеции появилась вакансия бездельника.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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