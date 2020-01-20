Подробный гороскоп на февраль составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 3 февраля Меркурий переходит в знак зодиака Рыбы поэтому люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимать действительность. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. Интуиция быстрей чем логическое мышление подскажет правильный ход.

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С 8 февраля Венера из знака своей экзальтации Рыбы, переходит в знак Овна. В отношениях между людьми что-то меняется. Они или становятся более близкими, душевными и тогда доверяют друг другу свои тайны, или между ними пролегает невидимая стена.

С 16 февраля, когда Марс входит в знак Козерога, увеличивается жажда деятельности, но если нет социальной активности, то люди сами себе придумывают или создают проблемы, в результате чего отдаляются друг от друга.

Гороскоп для Овнов

В этот период у вас появится склонность к резким острым и даже местами грубым чувствам. Лучше направьте эту энергию в творчество или спорт. Симпатии и антипатии возникают мгновенно – при чем как любовь с первого взгляда, так и вспышки чувств к тем, кто давно находится рядом. Способны строить стратегические планы, трезво оценивать свои возможности, просчитывать варианты. Если есть конкретная цель, то ничто не отвлечет вас от ее достижения.

Гороскоп для Тельцов

В это время у вас получится показать себя с выгодной стороны. Однако вы сильно нуждаетесь в признании, а женщины даже могут обижаться на то, что не получают достаточно внимания. Хотя они способны проявить инициативу в знакомстве или в переходе в следующую стадию отношений. Деньги в это время тратятся импульсивно. Негативным аспектом этого периода будет чрезмерная эмоциональность, агрессия, ревность.

Гороскоп для Близнецов

В этот период вы погружаетесь в собственные мысли, чтобы проанализировать некоторые события, свои чувства, личные и чужие поступки. Какая-то незначительная весть может глубоко засесть в сознании. И вы будете долго обдумывать ее, будто стараясь расшифровать особый смысл, заложенный в ней. Такая погруженность в себя нередко мешает работе, так как влечет за собой рассеянность. В этот период вы становитесь более внушаемыми.

Гороскоп для Раков

Сложно владеть собой, что приводит к импульсивным реакциям, преувеличению своих сил и возможностей. К окружающим вы предъявляете завышенные требования, а из-за этого можете потерять их симпатию и уважение. Необоснованная ревность становится поводом для конфликтов с партнерами. Из-за рискованных решений с негативным результатом можно дойти до потери доверия у окружающих, а это повлечет за собой увольнение.

Гороскоп для Львов

Успешны в профессии, общественная деятельность интересная, способны заразить энтузиазмом сотрудников и компаньонов. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь и идейную поддержку вашего проекта со стороны руководства, особенно среди представителей противоположного пола. Вы успешно заключаете сделки и договора, которые приносят вам ощутимую прибыль.

Гороскоп для Дев

Для интеллектуального труда этот период является крайне неблагоприятным. Наладить контакт с окружающими мешают повышенная конфликтность, трудности в общении, а также сложности в выражении своих интересов. Однако если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с родными, компаньонами и начальством. Лучше отложить походы в государственные учреждения.

Гороскоп для Весов

Вы импульсивные, страстные, а также проявляете повышенный интерес к противоположному полу. Действуете с желанием и энергией, но чаще всего с целью личной выгоды. А из-за этого осложняются отношения с партнерами. В любовных отношениях создаете много хлопот по самым различным причинам. В этот период вы плохо понимаете других людей, легко поддаетесь внушению, подвержены любви с первого взгляда. Отсюда неразборчивость в связях и опрометчивость в выборе партнера.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период вы будете в центре внимания. Уверенность в себе, сила воли и интеллект будут на высоте. Препятствия будут легко преодолеваться. Кроме того, ваша целеустремленность даст фору многим, однако не следует доводить себя до стрессового состояния. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. В партнерстве и браке хотите доминировать, хотя это стремление нельзя назвать положительным.

Гороскоп для Стрельцов

Слишком оптимистические или грандиозные планы не дают возможности конструктивно применить свой потенциал и сильные качества. Из-за собственного легкомыслия возникают обманчивые перспективы, а это провоцирует убытки. Легкомысленный образ жизни ведет к конфликтам с окружающими людьми. Вероятны препятствия в общественной деятельности или груз ответственности в связи с ней. Только при достаточном самообладании можно неудачи обратить себе на пользу.

Гороскоп для Козерогов

Возникает потребность активно проявиться, кроме того, вы несколько самоуверенны и резко отстаиваете свои интересы. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, то используйте этот период. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необузданным финансовым амбициям. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к партнерам. Стремление к превосходству может многое испортить.

Гороскоп для Водолеев

У вас появится шанс занять место лидера или руководителя. Воспользуйтесь этими возможностями, дабы заиметь успех в карьере или признание вашего таланта. Положительные изменения возможны только при условии, что вы будете активно этому способствовать. Необходимо самостоятельно создавать подходящие ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения.

Гороскоп для Рыб

Цели будут достигаться благодаря мужчинам или конкуренции. Высокая самооценка и сила воли подталкивают вас к самовыражению. Общение и путешествия способствуют достижению личных целей. Ваш образ жизни соответствует идеям, которые вы сможете отстаивать. Сосредоточенность на своих интеллектуальных стремлениях и самовыражении поспособствует хорошему воображению и оригинальности.

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