Картинка есть, а сюжет непонятен: мужчина с проблемами слуха судится с Pornhub

В США Ярослав Сурис, который имеет проблемы со слухом, заявил, что он недоволен услугами Pornhub.

По его словам, он пользуется премиум-аккаунтом, однако не может понять часть текста из-за отсутствия субтитров. Это и стало причиной иска американца против Pornhub.

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Он отмечает, что это ущемляет его права. Мужчина срывается на федеральный закон о гражданах США с ограниченными возможностями.

Сурис требует создать субтитры во все ролики, а также компенсацию за моральный ущерб.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс, отметил, что на сайте есть специальный раздел видео с субтитрами. Там находится 410 роликов.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году Украина снова оказалась на 16 месте по количеству просмотров на сайте Pornhub, обогнав Таиланд, Россию и Швецию.

Фото: pornhub