PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Самый депрессивный день года: что такое голубой понедельник

Голубой понедельник отличается от других дней депрессивным настроением, неудачными решениями, низким уровнем мотивации и общей тревожностью.

В этом году самый депрессивный день года приходится на 20 январяя, его еще называют голубым понедельником.

– Для определения даты голубого понедельника учитывают несколько факторов: погода, уровень расходов (в частности, разницу между долгом и платежеспособностью), количество времени от Рождества, продолжительность солнечного дня, – говорится в объяснении специалистов.

ЧитайтеДепрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели

Эта дата не обязательно должна быть третьим понедельником января, хотя в целом так и бывает. Несколько раз голубой понедельник приходился на конец января.

Кстати, по мнению ученых, отказ от жирной и сладкой пищи также снижает симптомы депрессии.

Источник: Sky News

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка