Голубой понедельник отличается от других дней депрессивным настроением, неудачными решениями, низким уровнем мотивации и общей тревожностью.

В этом году самый депрессивный день года приходится на 20 январяя, его еще называют голубым понедельником.

– Для определения даты голубого понедельника учитывают несколько факторов: погода, уровень расходов (в частности, разницу между долгом и платежеспособностью), количество времени от Рождества, продолжительность солнечного дня, – говорится в объяснении специалистов.

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Эта дата не обязательно должна быть третьим понедельником января, хотя в целом так и бывает. Несколько раз голубой понедельник приходился на конец января.

Кстати, по мнению ученых, отказ от жирной и сладкой пищи также снижает симптомы депрессии.