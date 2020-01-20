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Погода в Украине на 20 января (КАРТА)

Синоптики прогнозируют 20 января в Украине облачную с прояснениями погоду. Осадки на территории страны не ожидаются.

В западных регионах температура днем 1…4, ночью -4…-2.

Читайте: В Киев идет похолодание – когда ждать морозов до -20

На Севере, Востоке и в Центре Украины также будет облачно с прояснениями. Днем -1…2, ночью -1…-5.

В южных областях днем воздух прогреется до 2, а ночью ожидаются заморозки до -4.

К слову, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что снегопады придут в Украину не раньше чем через неделю – с 24 января.

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