25 января православная церковь отмечает День Татьяны и чтит память святой великомученицы Татианы Римской.

Как появился Татьянин день

Родилась Святая Татиана в Риме около 200 года в семье весьма знатных римлян-христиан.

В то время в Риме было много языческих храмов. Какое событие бы ни происходило, все должны были принести жертвоприношение.

Христиане же считали это отречением от Христа. Поэтому они уклонялись от участия в таких праздниках.

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Когда начались гонения на христиан, язычники схватили и святую Татиану. Заставляли ее принести жертву Аполлону. Но во время ее молитвы статуя упала и разбилась.

После чего Татиану судил сам правитель Рима. Ее жестоко пытали, бросали в тюрьмы, пытались утопить и загоняли в клетку ко льву.

Но Татиана всегда оставалась непоколебимой и молилась Христу.

Впоследствии Татиане был вынесен смертный приговор – усекновение мечом. Но язычники так и не заставили Татиану молиться их богам.

Позже юную христианку Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.

В этот день все женщины, которые названы именем Татьяна (в переводе с греческого Татиана означает составитель) отмечают день ангела.

Мощи святой мученицы Татианы хранятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Напомним, Татьянин день – это религиозный и народный праздник, когда поздравляют с днем рождения всех Татьян. Факты ICTV подготовили лучшие идеи подарков на День Татьяны.