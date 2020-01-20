Как депутаты осваивали самые дорогие курорты мира и сколько платили

Многие депутаты отдыхали не у себя на родине, а за границей – на элитных курортах.

Под бой курантов в далекой Новой Зеландии встретил праздник депутат от партии Голос Ярослав Железняк с женой.

Мы нашли того, кто точно знает расценки на туры в элитных курортах. В том числе и в Новой Зеландии.

За 18 дней – 6500 тыс. долларов. В цену входит перелет из Украины в Новую Зеландию – в среднем это 2200 долларов. Добавить еще проживание – от 500 и до полутора тысяч долларов с человека. Плюс обеды в местных ресторанах, которые стартуют от 50 долларов.

Совсем не бюджетным был и отдых депутата от Батьківщини Алены Шкрум. Она похвасталась своими фото из Индонезии.

Лучший серфинг на Бали – части Индонезии. Что же и почем на сказочном острове? 12 дней – 3500 тыс. долларов.

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А вот лидер партии Голос Святослав Вакарчук старался не афишировать свои экзотические путешествия. Но не получилось. В сеть кто-то слил его фотографии с пляжей курорта Пхукет в Таиланде.

Отдых здесь в среднем потянет на 2,5 тыс. долларов за 9 ночей. И Вакарчук себе это может позволить – денег у одного из самых высокооплачиваемых певцов страны хватает.

Однопартийцу Вакарчука Роману Лозинскому также есть чем похвастаться. Праздники встретил со слоном и среди пальм. А не под пение новогодних колядок.

А кому-то отдыхать с экстримом уже и здоровье не позволяет. Поэтому поправить его, например, депутат Антон Киссе отправился на минеральные воды.

С бокалом просекко, фуа-гра, карпаччо из говядины. И все это под пение российского артиста Григория Лепса, выступления которого запрещены в Украине. Именно так встречал Рождество внефракционный депутат Максим Ефимов.

Он засветился в Куршевеле на курорте для богачей во Французских Альпах. На закрытой вечеринке с красноречивым названием Русское рождество. Ефимов сидит за столиком под самой сценой, где цены за место достигают десяти тысяч долларов.

За свой счет отдыхал на праздники президент Украины в Омане. Там же встречался и с чиновниками этой экзотической ближневосточной страны.