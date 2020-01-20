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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 20 января

20 января – День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.

В этот день было принято пить воду натощак, ради хорошего здоровье на протяжении всего года. Кроме того, молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой вязание, шитье.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины 20 января отмечают Афанасий, Василий, Иван.

Народные приметы на 20 января:

  • Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.
  • Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.
  • Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.
  • Непогода и снег предвещают урожай.

Что нельзя делать 20 января:

  • Нельзя ругаться, ругаться или ссориться.
  • Сегодня нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.
  • Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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