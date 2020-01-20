20 января – День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.

В этот день было принято пить воду натощак, ради хорошего здоровье на протяжении всего года. Кроме того, молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой вязание, шитье.

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Именины 20 января отмечают Афанасий, Василий, Иван.

Народные приметы на 20 января:

Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.

Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.

Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.

Непогода и снег предвещают урожай.

Что нельзя делать 20 января:

Нельзя ругаться, ругаться или ссориться.

Сегодня нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.

Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

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