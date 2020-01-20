Зарплата для депутата. Сколько на самом деле получают слуги народа

Загорелые и счастливые. Как только они вернулись с рождественских каникул, сразу попали в скандал. Бывший вице-премьер Павел Розенко распространил фейк, что с первого января зарплаты нардепов вырастут в 2,5 раза. И достигнут более ста тысяч гривен в месяц.

Чтобы выяснить: стоит ли ждать такого счастья – в Слуге народа даже собирали заседание фракции.

Больше всего поправили свое материальное положение чиновники министерства культуры. В частности, первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил за декабрь более 400 тыс. грн.

Рекордсменом стал госсекретарь министерства Ростислав Карандеев с зарплатой в почти 500 тыс. грн.

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Всю неделю министрам пришлось оправдываться перед депутатами и журналистами. А министру юстиции Малюсице еще и перед собственной женой, которая узнала о его окладе в 226 тыс. грн только с новостей. Хотя, как и аграрный министр Милованов, он называл совсем другую зарплату. И даже угрожал покинуть пост.

А как в других странах выживают чиновники?

Для сравнения в богатой Германией, министры получают 15 тыс. евро, то есть 400 тыс. грн в месяц. Во Франции более 10 тыс. евро, что равнозначно 300 тыс. грн.

Впрочем, если высокие зарплаты чиновников еще можно объяснить, то за какие заслуги они себе премий понавыписывали? И в европейских странах надбавки к зарплате составляют не более 20% от оклада.

Гендиректор Укрпочты Смелянский получает почти два миллиона гривен. Это вдвое больше, чем получает президент США и в сотню раз, чем руководитель американской почты.

Премии руководителей Нафтогаза и вообще шокировали нардепов. Не так давно за победу в суде над Газпромом они получили 40 млн долларов. И вот очередная порция – 29 млн долларов – 1% от выплаченных Украине Газпромом денег перед Новым годом. Правда, руководители компании заявили, что премий пока не получили.

Депутаты в этой истории тоже не святые. В прошлом созыве за нужные голосования им доплачивали в конвертах. Хотя нынешние уверяют, что честно работают.

Сейчас зарплата рядового депутата составляет 28 тыс. грн. Плюс 35 тыс. дается на выполнение депутатских полномочий. Еще 10 тыс. на транспортные расходы – авиабилеты и топливо для поездок на встречи с избирателями. А также 19,5 тыс. на аренду жилья. В общем 83,5 тыс. грн в месяц.

Факты ICTV ранее писали о том, что Новосад рассказала, устраивает ли ее зарплата в Министерстве образования.