В офисе Instagram сообщили, что в соцсети исчезнет кнопка IGTV из-за того, что слишком мало людей используют этот функционал.

Контент, который публикуют по этой ссылке, пользователи находят другими способами, поэтому Instagram удаляет комбинацию клавиш быстрого доступа IGTV в верхнем правом углу главного экрана программы.

IGTV – это видеослужба Instagram, которая изначально имела целью делать посты вирусными, как в YouTube.

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– Большинство людей находят контент IGTV с помощью предварительного просмотра в ленте каналов в рубрике Explore и в профилях создателей контента, – сообщили в Instagram.

Удаление кнопки означает, что пользователям теперь придется больше углубляться в контент приложения, чтобы найти содержание IGTV. Добавлять видео можно, как и раньше.

Изменилось лишь то, что кнопку быстрого доступа убрали.

Пользователи могут загрузить отдельное приложение IGTV, но данные свидетельствуют о том, что сравнительно небольшая доля пользователей (чуть более миллиарда) загрузила его.

Это мало, если сравнивать со статистикой популярности приложения-конкурента TikTok.

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Источник: The Verge