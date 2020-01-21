В офисе Instagram сообщили, что в соцсети исчезнет кнопка IGTV из-за того, что слишком мало людей используют этот функционал.
Контент, который публикуют по этой ссылке, пользователи находят другими способами, поэтому Instagram удаляет комбинацию клавиш быстрого доступа IGTV в верхнем правом углу главного экрана программы.
IGTV – это видеослужба Instagram, которая изначально имела целью делать посты вирусными, как в YouTube.
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– Большинство людей находят контент IGTV с помощью предварительного просмотра в ленте каналов в рубрике Explore и в профилях создателей контента, – сообщили в Instagram.
Удаление кнопки означает, что пользователям теперь придется больше углубляться в контент приложения, чтобы найти содержание IGTV. Добавлять видео можно, как и раньше.
Изменилось лишь то, что кнопку быстрого доступа убрали.
Пользователи могут загрузить отдельное приложение IGTV, но данные свидетельствуют о том, что сравнительно небольшая доля пользователей (чуть более миллиарда) загрузила его.
Это мало, если сравнивать со статистикой популярности приложения-конкурента TikTok.
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Источник: The Verge