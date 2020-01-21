Масленица 2020 – когда празднуют в Украине

Начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.

Ежегодно ее празднуют в разное время. Дата Масленицы зависит от Пасхи, которую в этом году будут праздновать 19 апреля.

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Главная традиция Масленицы – выпекание блинов, символизирующих солнце. Кроме того, пекут оладьи, пироги, сырники, пончики и булочки.

Еще одним обязательным атрибутом праздника является чучело. Считается, что сжигая его в последний день праздничной недели, люди прогоняют зиму.

Поскольку Масленицу празднуют неделю, то каждый день имеет свое название:

понедельник – встреча;

вторник – заигрывание;

среда – лакомка;

четверг – разгуляй;

пятница – тещины вечерки;

суббота – золовкины посиделки;

воскресенье – Большое Прощеное воскресенье.

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