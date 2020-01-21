Рождественский день или, как его еще называют, Пол-Ивана украинцы ежегодно празднуют 21 января. Он связан с завершением всех зимних праздников.

Рождественский день в народе больше известный как выряжание или изгнание праздников. Праздник отмечают ровно через две недели после Рождества Христова.

В этот день также чествуют память Григория Чудотворца – монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных.

Выряжание знаменовало окончание рождественско-новогоднего цикла праздников. На Пол-Ивана был обычай, который называли разъезды или гребни. В дом заносили ткацкие инструменты. Замужние женщины привязывали веревку к гребеню и шли в гости извещать об окончании праздников.

Развлекались в Рождественский день и мужчины. Они брали связки гречневой соломы, которую смолотили в рождественский пост, и разносили их по соседям. Когда гость заходил в дом, то говорил Нате вам колбасы! и после этого начиналось угощение.

Прогоняли праздники за обрядовым столом, произнося тосты и приговаривания.

По традиции, пожелания высказывал хозяин. Он просил у Бога здоровья для всей семьи, хорошего урожая и вспоминал умерших родственников.

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Праздник Пол-Ивана означал окончание отдыха для молодежи. В народе по этому поводу говорили Ток и приток причинок приволок, то есть пора браться за роботу.

В Рождественский день доедали праздничные блюда и воздерживались от выполнения хозяйственных работ. Можно было только кормить животных.

Большим грехом считалось, когда на Пол-Ивана женщины стирали, убирали в доме или шили.

Если верить народным приметам, то в этот день нужно было следить за ветром. Если он дул с юга, то это указывало на грозовое лето.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.