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Факты / Lifestyle

С Днем объятий – праздничные открытки

Во всем мире 21 января отмечают очень теплый и приятный праздник – День объятий.

Неизвестно кто именно придумал этот праздник, но считается, что его инициаторы  студенты.

В этот день можно и даже нужно обнимать всех окружающих, не обязательно, чтобы вы с ними были знакомы.

Читайте: Календарь праздников на январь 2020

Вот вам несколько интересных фактов об объятиях: в Канаде и Великобритании были зафиксированы самые долгие объятия длительностью 24 часа и 33 минуты и 24 часа и 44 минуты; объятия длительностью не менее 20 секунд действуют целебно.
Поэтому быстрее отмечать этот праздник, ведь это не только приятно, но и полезно.

Однако, если у вас есть близкие, которых хочется обнять, но нет такой возможности, то можно их поздравить в сети. Для этого Факты ICTV создали оригинальные открытки с Днем объятий.

День обіймів

Открытки с Днем объятий

День обіймів

Международный день объятий – открытки

Поздравления с Днем объятий

День обіймів

Праздничные открытки с Днем объятий

День обіймів

День объятий – открытки

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных и профессиональных праздников на 2020 год.

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