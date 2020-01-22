Apple представит бюджетный iPhone в марте – Bloomberg

Подрядчики Apple Inc. планируют запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале.
Компания представит новинку в марте. Это будет первый бюджетный iPhone после iPhone SE, который выпустили в 2016 году и продавали по $399.
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Ожидается, что новая модель с дисплеем 4,7 дюйма будет похожа на iPhone 8. У смартфона будет кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Модель будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11.
Ранее мы писали о том, что с 2021 года iPhone будут выходить два раза в год.
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