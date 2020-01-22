Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Январь

19 января – Всемирный день снега (третье воскресенье января)

20 января – День Автономной Республики Крым

22 января – День Соборности и Свободы Украины

25 января – День студента (Татьянин день)

25 января – Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января – Международный день без интернета (последнее воскресенье января)

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

29 января – День памяти героев Крут

31 января – Международный день ювелира

Февраль

2 февраля – День сурка

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)

14 февраля – День компьютерщика

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни

21 февраля – Международный день родного языка

28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

1 марта – Всемирный день комплимента

3 марта – Всемирный день писателя

9 марта – Всемирный день диджея

15 марта – День защиты прав потребителей

15 марта – Всемирный день сна (третья пятница марта)

20 марта – Международный день счастья

21 марта – Всемирный день поэзии

22 марта – День таксиста

25 марта – День Службы безопасности Украины

27 марта – Всемирный день театра

Апрель

1 апреля – День смеха (День дурака)

4 апреля – Международный день интернета

7 апреля – Всемирный день здоровья

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины

17 апреля – День работников пожарной охраны Украины

18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине

18 апреля – Международный день цирка (третья суббота апреля)

22 апреля – Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)

23 апреля – Всеукраинский день психолога

25 апреля – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)

29 апреля – Международный день танца

30 апреля – День пограничника

Май

10 мая – День матери (второе воскресенье мая)

15 мая – Международный день семей

16 мая – День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)

20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая – Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)

23 мая – День морской пехоты Украины

24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

29 мая – Международный день миротворцев ООН

30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)

30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая) 31 мая – Всемирный день без табака

Июнь

1 июня – Международный день детей (День защиты детей)

6 июня – День журналиста в Украине

9 июня – Международный день друзей

14 июня – Международный день блогера

21 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня – День таможенной службы Украины

27 июня – Международный день рыболовства

28 июня – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – Международный день спортивного журналиста

4 июля – День Национальной полиции Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя

12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля)

11 июля – Всемирный день шоколада

16 июля – День бухгалтера Украины

26 июля – День системного администратора

Август

1 августа – День инкассатора

2 августа – День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)

9 августа – День строителя (второе воскресенье августа)

19 августа – Всемирный день фотографии

23 августа – День Государственного флага Украины

29 августа – День авиации Украины (последняя суббота августа)

30 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)

Сентябрь

1 сентября – День знаний

9 сентября – Международный день красоты

12 сентября – День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта

13 сентября – День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)

13 сентября – День программиста

17 сентября – День спасателя Украины

21 сентября – Международный день мира

22 сентября – Всемирный день без автомобиля

26 сентября – Всемирный день контрацепции

27 сентября – Всемирный день туризма

30 сентября – Всеукраинский день библиотек

Октябрь

1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей

2 октября – Всемирный день улыбки (первая пятница октября)

4 октября – Всемирный день животных

5 октября – Международный день врача (первый понедельник октября)

8 октября – День юриста Украины

10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине

16 октября – День Шефа

18 октября – День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)

25 октября – День автомобилиста (последнее воскресенье октября)

31 октября – Хэллоуин

Ноябрь

1 ноября – Международный день вегана

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины

9 ноября – День украинской письменности и языка

11 ноября – Всемирный день шоппинга

13 ноября – Международный день слепых

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

17 ноября – Международный день студентов

19 ноября – Международный день мужчин

21 ноября – День Достоинства и Свободы

21 ноября – Всемирный день телевидения

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ

27 ноября – Черная пятница (последняя пятница ноября)

30 ноября – Всемирный день животных

Декабрь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью

4 декабря – День объятий

5 декабря – День работников статистики

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине

8 декабря – День благотворительности

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря – Международный день чая

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины

28 декабря – Международный день кино

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.