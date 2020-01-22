Nike Adapt BB 2.0 – новая версия баскетбольных кроссовок с функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги появится в продаже 16 февраля.

Как и предыдущее поколение Adapt BB, для регулировки посадки обуви для каждой ноги необходима синхронизация со смартфоном. Обхват ступни происходит благодаря регулируемым стяжкам с электронными приводами.

В Nike уверяют, что новые кроссовки легче надевать, чем прошлую модель.























Nike Adapt BB 2.0: дата выхода и характеристики умных кроссовок / 6 фотографий

Также в передней части обуви размещена специальная прокладка, амортизирующая удары.

Заряжаться кроссовки, как и ранее, скорее всего, будут от беспроводной станции в виде коврика. Информации от производителя на этот счет пока нет.

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Цена Nike Adapt BB 2.0 будет объявлена позднее. Стоимость первого поколения кроссовок составляла $350.

Как сообщалось, первую версию Nike Adapt выпустили в феврале прошлого года.