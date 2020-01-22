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Погода в Украине на 22 января (КАРТА)

В западных регионах Украины 22 января ожидается мокрый снег. Температура днем 2°…5°, а ночью 2°…-2°.

На Севере, Востоке и в Центре страны также синоптики прогнозируют осадки. Столбики термометров днем покажут 1°…4°, ночью -1°…3°.

Читайте: Мокрый снег и мороз до -8: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В южных областях будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура днем 1°…7°, а ночью 0°…3°.

К слову, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что снегопады придут в Украину не раньше чем через неделю – с 24 января.

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