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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 22 января

22 января – государственный праздник День Соборности Украины. Оно появилось в 1919 году, в день провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. День соборности Украины – праздник народного единства, который символизирует воссоединение восточной и западной части страны.

Православные верующие сегодня чтят память преподобного Иоанна-чудотворца и Филиппа.

Читайте: День соборности Украины 2020: история и традиции праздника

Именины празднуют Петр, Филипп, Антонина, Пахом и Захар.

Приметы на 22 января:

  • Если сегодня ясная погода, то год будет счастливым и урожайным.
  • Если на деревьях заметно немало ворон, то морозы скоро усилятся.
  • Если птицы сидят на снегу, то стоит ожидать потепления.

Что нельзя делать 22 января:

  • Нельзя злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.
  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
  • Нельзя игнорировать тех, кто нуждается в вашей помощи.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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