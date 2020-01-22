22 января – государственный праздник День Соборности Украины. Оно появилось в 1919 году, в день провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. День соборности Украины – праздник народного единства, который символизирует воссоединение восточной и западной части страны.

Православные верующие сегодня чтят память преподобного Иоанна-чудотворца и Филиппа.

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Именины празднуют Петр, Филипп, Антонина, Пахом и Захар.

Приметы на 22 января:

Если сегодня ясная погода, то год будет счастливым и урожайным.

Если на деревьях заметно немало ворон, то морозы скоро усилятся.

Если птицы сидят на снегу, то стоит ожидать потепления.

Что нельзя делать 22 января:

Нельзя злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя игнорировать тех, кто нуждается в вашей помощи.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.