22 января – государственный праздник День Соборности Украины. Оно появилось в 1919 году, в день провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. День соборности Украины – праздник народного единства, который символизирует воссоединение восточной и западной части страны.
Православные верующие сегодня чтят память преподобного Иоанна-чудотворца и Филиппа.
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Именины празднуют Петр, Филипп, Антонина, Пахом и Захар.
Приметы на 22 января:
- Если сегодня ясная погода, то год будет счастливым и урожайным.
- Если на деревьях заметно немало ворон, то морозы скоро усилятся.
- Если птицы сидят на снегу, то стоит ожидать потепления.
Что нельзя делать 22 января:
- Нельзя злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя игнорировать тех, кто нуждается в вашей помощи.
Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.