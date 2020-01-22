День соборности Украины ежегодно отмечается 22 января. Именно в этот день в 1919 году произошло объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое государство.
На государственном уровне праздник начали отмечать с 1999 года согласно указу президента.
Сегодня День соборности является символом духовного единения украинцев. Именно поэтому его еще называют Днем украинского единства.
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По случаю празднования Факты ICTV подготовили поздравления с Днем соборности Украины в картинках, чтобы вы могли поздравить своих друзей с этим важным для украинцев днем.
С Днем соборности Украины
День соборности Украины 2020
С Днем соборности Украины картинки
С Днем соборности Украины поздравления
Поздравления с Днем соборности Украины
Кстати, неизменной традицией праздника является образование живой цепи. Фото и видео, к ак в Киеве на мосту Патона образовали живую цепь, можно посмотреть в нашем материале.