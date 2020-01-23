PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда начинается китайский Новый год

Китайский Новый год наступит 25 января. Для китайцев эта дата считается Праздником Весны, ведь именно в этот день начинались посевные работы.

В этот праздник все жители собираются дома у родителей, даже если находятся в отъезде.

Читайте: Что подарить на китайский Новый год? 7 презентов

Ночь, когда семья собирается за столом, называют ночью встречи перед разлукой. Когда все собираются за столом, они обсуждают самые яркие события уходящего года.

Празднование китайского Нового года продолжается 15 дней. В это время китайцы веселятся, ходят друг к другу в гости и дарят подарки.

Напомним, в Китае очень любят этот праздник, потому на него дают семь выходных дней. Факты ICTV писали о традициях китайского Нового года.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка