Китайский Новый год наступит 25 января. Для китайцев эта дата считается Праздником Весны, ведь именно в этот день начинались посевные работы.

В этот праздник все жители собираются дома у родителей, даже если находятся в отъезде.

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Ночь, когда семья собирается за столом, называют ночью встречи перед разлукой. Когда все собираются за столом, они обсуждают самые яркие события уходящего года.

Празднование китайского Нового года продолжается 15 дней. В это время китайцы веселятся, ходят друг к другу в гости и дарят подарки.

Напомним, в Китае очень любят этот праздник, потому на него дают семь выходных дней. Факты ICTV писали о традициях китайского Нового года.