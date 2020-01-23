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Факты / Lifestyle

Когда в Украине Масленица 2020

Масленица 2020 начинается 24 февраля. Длиться Масленица неделю – до 1 марта.

Понедельник будет первым днем, а Прощеное воскресенье – заключительным. Затем пойдут долгие семь недель Великого поста. Поэтому надо успеть нагуляться и вдоволь порадоваться.

Масленица праздновалась еще язычниками. Праздник связывали с прославлением бога Солнца Ярилы.

Впоследствии празднование Масленицы перешло и в наши традиции.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

Масленица известна всенародными гуляньями: это танцы, пение, катание с горок на санях, сооружение масляного чучела, костры и тому подобное.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

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