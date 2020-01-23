В ледниках Тибета обнаружили 28 неизвестных вирусов

Ученые из США и Китая нашли в пробах древнего льда из Тибета возрастом 15 тыс. лет 28 неизвестных вирусов.

В 2015 году, чтобы взять пробы, просверлили 50 метров ледника на северо-западе Тибетского плато в Китае.

При сверлении и транспортировке льда поверхность проб была заражена бактериями, поэтому они изучали внутреннюю часть образцов.

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Исследователи опасаются, что таяние ледников из-за глобального потепления может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду.

Поэтому они хотят как можно больше знать об этих вирусах.

Напомним, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения 22 января решил пока не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Уже восемь стран подтвердили фиксацию коронавируса: Китай, Таиланд, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия.

Источник: biorxiv.org