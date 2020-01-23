Китайский Новый год 2020 начнут праздновать 25 января. Обычно его отмечают 15 дней, но многие жители страны любят брать отпуск на это время, чтобы отдохнуть подольше.

Факты ICTV рассказывают, как встречают китайский Новый год.

Традиции празднования Китайского нового года

Первый день

Первый день китайского нового года начинается с праздничного ужина, громких фейерверков и шумных гуляний. Обязательно всей семьей сжигают бамбуковые палочки, более того, считается, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостней пройдет год.

На столе обязательно должно быть много блюд, особенно мясных – это и свинина, и вяленое мясо, и китайская колбаса, а также рыба. После ужина все обычно отправляются в гости. Также в этот день обязательно необходимо сходить на кладбище к своим родственникам, дабы почтить их память.

Второй день

Второй день китайского нового года начинается с молитвы – семейные люди просят здоровья и счастья всем своим близким, старики – долголетия, деловые люди и бизнесмены – процветания и обогащения.

После чего каждый обязательно посещает своих родителей и бабушек. Детям дарят красные конверты с деньгами. Для нищих второй день праздника – это огромная удача, ведь они могут прийти в гости и попросить еды и милостыню. Обычно китайцы стараются помочь, чем могут.

Третий и четвертый дни

За эти два дня китайцы стараются почтить всех своих товарищей и родственников и прийти в гости, чтобы поздравить. Они считают, что этот день необходимо провести с близкими, чтобы и в будущем году быть вместе. С этого периода все крупные корпорации запускают свою работу и все постепенно возвращается в свое русло.

Пятый и шестой дни

Эти дни посвящены богатству и бизнесу, а потому остальные компании также начинают работать, но выходят на работу не просто так, а обязательно запускают фейерверки. А утро каждого китайца начинается с особенного блюда, которое называется цзяоцзы – напоминает пельмени.

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Седьмой день

Как и второй день праздника, седьмой принято начинать с молитвы и почитания Бога. Считается, что в этот день был сотворен человек. Чтобы доходы только увеличивались и бизнес процветал, китайцы готовят специальный салат из сырой рыбы под названием Yusheng.

Восьмой, девятый и десятый дни

Все китайцы уже возвращаются на работу, а вечерами устраивают небольшие семейные праздничные ужины – обязательно с молитвой, после чего отправляются в храм, чтобы зажечь особые курительные свечи. На ужин каждая хозяйка готовит юаньсяо, которые похожи на небольшие колобки.

11-й день

В Китае – это день зятя, когда тесть обязательно устраивает шумный и богатый праздник для мужа своей дочери.

12-14 дни

В основном в этот период нет праздников, ведь все заняты подготовкой к главному празднику – празднику фонарей. Все покупают украшения, фонари, навесы для фонарей.

Все три дня китайцы питаются только полезной пищей и не едят мясо, чтобы очистить свой организм от шлаков. Также в эти суетные дни стараются выкроить минутку, чтобы помолиться за процветание, благополучие и богатство.

15-й день

В городе обычно в этот день устраивают концерты, театральные представления, люди с зажженными фонарями ходят по площади вместе со своими семьями, а вокруг гремят фейерверки и петарды. На столе обычно стоят цзяоцзы и клейкий сладкий рис.

В Сингапуре и Малайзии существует интересная и романтическая традиция в этот праздник. Для этого одинокие дамы на мандарин прикрепляют свой номер телефона, а затем отправляют фрукт по реке. Холостые мужчины, в свою очередь, ловят эти мандарины, съедают их, после чего звонят, чтобы познакомиться с дамой.

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