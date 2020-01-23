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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 23 января

23 января – день памяти святителя Григория, епископа Нисского. Его считают одним из Отцов церкви.

В народе на Григория-летоуказателя следили за погодой – она указывала, каким будет лето.

Именины сегодня у Анатолия, Арсения, Григория, Зиновия, Макара, Павла, Пахома, Петра и Феофана.

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Также 23 января во всем мире отмечают День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day). Праздник создан с целью напомнить об уникальности и важности ручного письма и необходимости практиковаться в нем.

Приметы на 23 января:

  • На стогах и деревьях иней – лето будет прохладным и ненастным.
  • Ясная погода – к сухому и жаркому лету.
  • Если на Григория много снега – будет много хлеба.
  • Иней не проходит к вечеру – вскоре погода испортится.
  • Южный ветер – будет много гроз в летнюю пору.

Что нельзя делать 23 января:

  • Из дома нельзя выносить мусор – чтобы не вынести счастье.
  • Жаловаться на свое здоровье без видимых на то причин.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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