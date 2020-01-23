23 января – день памяти святителя Григория, епископа Нисского. Его считают одним из Отцов церкви.
В народе на Григория-летоуказателя следили за погодой – она указывала, каким будет лето.
Именины сегодня у Анатолия, Арсения, Григория, Зиновия, Макара, Павла, Пахома, Петра и Феофана.
Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год
Также 23 января во всем мире отмечают День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day). Праздник создан с целью напомнить об уникальности и важности ручного письма и необходимости практиковаться в нем.
Приметы на 23 января:
- На стогах и деревьях иней – лето будет прохладным и ненастным.
- Ясная погода – к сухому и жаркому лету.
- Если на Григория много снега – будет много хлеба.
- Иней не проходит к вечеру – вскоре погода испортится.
- Южный ветер – будет много гроз в летнюю пору.
Что нельзя делать 23 января:
- Из дома нельзя выносить мусор – чтобы не вынести счастье.
- Жаловаться на свое здоровье без видимых на то причин.
Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.