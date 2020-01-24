Преподобного Феодосия Великого считают основателем монастырей, в которых все жили вместе.

Родом был из Каппадокии. С детства упорно занимался церковным чтением и пением. В юности посетил Святую Землю. Там преподобный Симеон Столпник предсказал ему будущее пастырское служение.

Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере. Здесь он провел 30 лет в молитвах.

В годы уединения вокруг подвижника постепенно начали собираться те, кто хотел жить под его руководством. Когда стены пещеры уже не могли всех вместить, Федосий отправился на поиски новой обители.

Взяв с собой кадило с холодными углями, он ушел в пустыню и стал молиться, чтобы Господь указал место. Внезапно угли рассыпалась и загорелись. На этом месте преподобный и основал первый монастырь, или Лавру.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Вскоре Лавра преподобного Феодосия стала знаменитой, в ней собралось до 700 монахов. Она служила ближним, оказывала помощь всем бедным и давала приют путешественникам.

В монастыре преподобный устроил отдельные больницы для иноков и мирян, а также приют для пожилых людей.

Умер Феодосий в глубокой старости в 529 году. Тело святого положили в пещере, в которой он жил до начала своего подвига.

Народные приметы на Феодосия:

Какая погода на Феодосия – таким будет и весь ноябрь.

Если тепло – весна наступит рано.

Нет ветра – ждите хорошего урожая.

Утром снег – вечером ударит мороз, холодные дни продлятся долго.

Если сыграть свадьбу 24 января – брак будет счастливым.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.