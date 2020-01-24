Подробный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Постарайтесь не давать волю отрицательным эмоциям, так как это не поможет разрядиться, а наоборот, надолго остановит развитие дел и решение проблем. Лучше общаться с приятными людьми.

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Гороскоп для Овнов

В это время ваша физическая и психическая активность будут на высоте. Также возрастают импульсивность, предприимчивость и инициативность. Кроме того, в эти дни будете стремиться к первенству, а азарт будет вас переполнять. Это период спонтанностей, вам захочется реализовать все и сразу. На первый план выходят личные интересы. У вас появится желание навязать свою волю окружающим, а это может спровоцировать споры, ссоры и необдуманные поступки.

Гороскоп для Тельцов

Любовь и влечение к эстетике внутри вас расцветают, также возрастают гастрономические потребности. В этот период вы становитесь более спокойными, обстоятельными и осторожными, но в то же время медлительными. Окружающим становиться сложно уговорить вас на что либо, так как возрастает недоверчивость. Меркантильность не даст вам потратить ни копейки лишней. Близкие люди будут недовольны вашим упрямством и капризами.

Гороскоп для Близнецов

Личные интересы и отсутствие компромиссов во мнениях будут сопровождать решение деловых вопросов, а как результат – негативное влияние на отношения с начальством и коллегами. Избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Финансовые операции, вопросы, связанные с имуществом и распределением прибыли, принесут дополнительные трудности.

Гороскоп для Раков

Успех или лучшее положение в обществе поможет получить счастливый случай. Также ваши личные качества создадут возможность проявить себя и произвести впечатление на окружающих. В этот период жизненные силы будут на высоте, кроме того, вы будете довольны своими поступками. Ситуации и взаимоотношения наверняка дадут вам повод гордиться собой. В это время можно заняться партнерскими взаимоотношениями.

Гороскоп для Львов

В этот период возможны ссоры с руководством, также вы почувствуете давление со стороны. Лучше не принимать важных решений – из-за неуверенности в себе легко можно ошибиться. Также постарайтесь воздержаться от личных конфликтов. На этой неделе вас будет тянут к сильным и энергичным людям, но поддерживать отношения с ними вы сможете только на взаимной пользе.

Гороскоп для Дев

Благоприятное время для принятия важных решений. В этот период следует браться за подготовку и проведение деловых встреч, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Общественные связи возрастают, появляются новые знакомства. Окружающие обращают на вас внимание. Кроме того, у вас получится влиять на людей, убеждая их в чем-либо. Легко найдете общий язык с начальством и влиятельными лицами, сможете высказать свои идеи.

Гороскоп для Весов

Интеллектуальная и творческая работа хорошо идет. Благоприятный период для участия в брифингах, конференциях. У вас получится договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи. Удачно сложатся командировки, посещение официальных организаций. Знания и сведения, которые получите в этот период, отложатся надолго, а потом вы сможете ими успешно воспользоваться.

Гороскоп для Скорпионов

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений. У вас возрастает желание подавлять партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении, а это может усложнить существующую ситуацию. Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности и поддержки со стороны близких людей способствуют появлению негативных эмоций. Поэтому лучше отложить заключение сделок или решение финансовых вопросов.

Гороскоп для Стрельца

Вам удастся эффектно выразить идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать работу коллег и деловых партнеров. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Вам легко даются контакты, а также выражение чувств.

Гороскоп для Козерогов

Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам спонсоров и влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. В проигрыше вы не останетесь, если заключите в эти дни сделку или подпишете контракт. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Этот период вы можете с успехом использовать для налаживания отношений в паре.

Гороскоп для Водолеев

В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными. Хорошо проявляете себя в своей профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Настойчивость в выражении своих идей и интересов приносит вам желаемый результат. Возможны небольшие поездки по поручению или делам. С начальством вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения. Хорошо идет творческая и интеллектуальная работа.

Гороскоп для Рыб

Вы веселы, оптимистичны, ощущаете желание сотрудничать, строить творческие планы. Возрастает обаятельность и физическая привлекательность, вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия совместных предприятий.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.