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Факты / Lifestyle

Татьянин день 2020: приметы и суеверия

Народные приметы на Татьянин день существуют, как и в другие праздники, но 25 января они считаются особенно достоверными.

В основном, приметы на Татьянин день касаются погоды и урожая.

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В Татьянин день приметы и суеверия набирают очень значимы, особенно для тех, кто родился в этот день. Например, рожденная 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

Приметы погоды в Татьянин день

Если солнечно и тепло, то весна и лето будут жаркими.

Снег – к дождливому лету.

Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю.

Лето будет неурожайным, если на Татьяну метель завьюжит и потеплеет.

Солнечная погода в День Татьяны – птицы рано прилетят.

Суеверия погоды в Татьянин день

Нужно сделать уборку в доме, потому что, если находиться в неубранном жилище, то можно навлечь на себя беду.

Не стоит гадать и проводить магические ритуалы на Татьяну, чтобы не “прогадать” свое счастье.

Напомним, 25 января – это религиозный и народный праздник, когда поздравляют с днем рождения всех Татьян. Факты ICTV подготовили лучшие идеи того, что подарить на День Татьяны.

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