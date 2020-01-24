Накануне Дня Татьяны ночь 24 января считается магической. В этот день девушки могут узнать, что их ждет в будущем.

Факты ICTV публикуют несколько способов, как гадать на Татьянин день.

Гадание на суженого по кольцу

Девушка должна разложить на столе бумажки с именами потенциальных женихов. Необходимо взять золотое кольцо, нанизать его на нить и водить над именами.

Над какой бумажкой движение остановится, тот и будет будущим мужем.

Гадание на рюмках

Тот, кто гадает, должен подготовить шесть одинаковых рюмок с водой. В каждую из них по отдельности нужно положить ложку меда, соль, лимон, сережку, вино и кольцо.

Рюмки следует накрыть полотенцем и выбрать любую. Какую выберешь, такая будет и судьба.

Рюмка с медом указывает на мягкий характер мужа, а вот с солью на ревнивого. Если там лимон, суженый будет унылым и подавленным, а если сережка – щедрым.

Веселый избранник будет у того, кто вытянет рюмку с вином, кольцо же указывает на то, что девушке вскоре сделают предложение.

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Гадание на луке

Необходимо перед сном четко представить своего будущего избранника. Затем следует взять несколько луковиц и написать на них мужские имена.

Лук следует поставить в воду и наблюдать за ней в течение нескольких дней или недель. Какая первая прорастет, человек с таким именем и возьмет замуж.

Гадание на статус жениха

Девушка должна положить на стол кусочек хлеба, кольцо, ключи, конфету и крючок. После этого накрыть все платком и вытянуть что-то одно.

Ключи указывают на то, что мужчина будет бизнесменом, кольцо – это знак модника. Хлеб означает, что избранник будет богатым, а крючок – бедным.

Больше всего не повезет тому, кто вытянет конфету. Такой мужчина только будет тратить деньги.

Гадание на нитях

Девушкам, которые гадают, следует отрезать нити одинаковой длины и поджечь одновременно. Чья быстрее сгорит, та и выйдет замуж первой. Если нить сразу потухнет – свадьба еще не скоро.

К слову, Татьянин день – это религиозный и народный праздник, когда поздравляют с днем рождения всех Татьян. Факты ICTV подготовили лучшие идеи того, что подарить на День Татьяны.