PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 января

24 января отмечают Федосья-Весняка. В этот день предсказывали, какой будет осень.

Также 24 января празднуют Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей получил патент на эскимо.

Именины 24 января у Виталия, Владимира, Иосифа, Михаила, Николая, Степана и Федора.

Народные приметы на 24 января:

  • Какая погода на Федосья, таким и будет весь ноябрь.
  • Если погода в этот день будет теплой, значит весна наступит рано.
  • Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.
  • Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Что нельзя делать 24 января:

  • нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге;
  • нельзя принимать никаких подарков от чужих людей;
  • нельзя обрезать волосы;
  • нельзя переходить на новую работу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка