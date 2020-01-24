24 января отмечают Федосья-Весняка. В этот день предсказывали, какой будет осень.
Также 24 января празднуют Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей получил патент на эскимо.
Именины 24 января у Виталия, Владимира, Иосифа, Михаила, Николая, Степана и Федора.
Народные приметы на 24 января:
- Какая погода на Федосья, таким и будет весь ноябрь.
- Если погода в этот день будет теплой, значит весна наступит рано.
- Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.
- Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.
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Что нельзя делать 24 января:
- нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге;
- нельзя принимать никаких подарков от чужих людей;
- нельзя обрезать волосы;
- нельзя переходить на новую работу.
Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.