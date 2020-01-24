24 января отмечают Федосья-Весняка. В этот день предсказывали, какой будет осень.

Также 24 января празднуют Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей получил патент на эскимо.

Именины 24 января у Виталия, Владимира, Иосифа, Михаила, Николая, Степана и Федора.

Народные приметы на 24 января:

Какая погода на Федосья, таким и будет весь ноябрь.

Если погода в этот день будет теплой, значит весна наступит рано.

Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

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Что нельзя делать 24 января:

нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге;

нельзя принимать никаких подарков от чужих людей;

нельзя обрезать волосы;

нельзя переходить на новую работу.