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Факты / Lifestyle

Если свидание пойдет не по плану: в Tinder появится кнопка для вызова полиции

В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователь сможет нажать, если во время свидания почувствует себя в опасности.

Новая функция будет отслеживать местонахождение человека и сообщать в экстренные службы в случае угрозы.

При нажатии пользователю предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.

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Новая функция будет бесплатной. Она появится в американской версии Tinder в конце января. Позже она станет доступна для пользователей из других стран.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как познакомиться в Tinder.

Источник: The Wall Street Journal

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