День Татьяны в Украине ежегодно отмечается 25 января. Праздник назвали в честь христианской мученицы святой Татьяны, жившей в Риме во времена правления императора Александра Северуса.

Она считается покровительницей студентов. На День Татьяны в церквях принято ставить свечи за успехи в учебе.

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Также сегодня поздравляют всех женщин с этим замечательным именем. Факты ICTV предлагаются вам подборку забавные поздравлений с Днем Татьяны.

Татьяна, милая Татьяна,

Такая женственная дама,

Такая милая девица,

На Вас обязаны молиться.

Для всех Вы, Таня, просто клад,

Вас всяк увидеть будет рад.

Вы излучаете добро.

Нам знать Вас очень повезло.

Желаем искреннего счастья,

С удачей часто Вам встречаться,

С богатством, счастьем быть на “ты”…

И пусть вокруг цветут цветы!

***

Таня, Танечка, Татьяна!

Поздравляю я тебя,

В этот день счастливый самый

Рядом будут пусть друзья!

Будь прекрасной, чуть капризной,

Отдыхай и веселись.

Я желаю, чтоб все в жизни

Было просто зашибись!

***

Прими, Танюшка, поздравленье!

Пускай судьба к хорошему ведет,

Пускай пронзает душу вдохновенье,

В делах пускай, конечно же, везет.

Пусть растворяются сомненья,

Здоровья тебе, счастья и любви.

И пусть по Божьему веленью

Все исполняются заветные мечты!

***

Итак, она звалась Татьяной…

Была мила и весела.

Ее сегодня мы поздравим

И пожелаем ей добра!

Желаем, чтоб мечты сбывались,

Чтоб крепкою была любовь,

Чтобы от счастья и улыбок

Твоя всегда кипела кровь!

Пускай родные не оставят,

Друзья тебе будут верны.

И пусть в твой дом приходят люди

Лишь те, которые нужны.

***

Ну разве с именем Татьяна

Есть в жизни место для изъяна?

Нет, Танечка, твоя душа

Добра, мила и хороша.

И стан твой как у Афродиты,

И сердце всем твое открыто.

Нуждающимся помогаешь,

И ободряешь, и спасаешь.

Дружить с тобой — большое счастье,

Руками разведешь ненастье.

Дороже злата, серебра

Душа твоя, что так добра.

Факты ICTV также подготовили подборку поздравлений с Днем Татьяны в открытках.