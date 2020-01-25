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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 25 января (КАРТА)

В западных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. Температура днем 2°…6°, ночью 0°…-3°, однако местами синоптики обещают заморозки до -7°.

В северных и центральных областях также осадки не ожидаются. Днем 1°…4°, ночью -2°…2°.

Читайте: +5 и мокрый снег: какой будет погода в Украине на (КАРТА)

В восточной части страны синоптики прогнозируют мокрый снег, а столбики термометров днем покажут 2°…4°, а ночью -1°…1°.

В южных регионах будет облачно с прояснениями. Температура 5°…8°, ночью -4°…-1°.

Ранее Факты ICTV писали о прогнозе погоды на зиму в Украине.

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