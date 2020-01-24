25 января ежегодно отмечают именины Татьяны. Праздник посвящен Татьяне, которая была настоятельницей в храме, а во время гонения на христиан ее схватили и пытали, требуя отречься от своих убеждений. Однако она все равно стояла на своем.

Святая мученица Татьяна посвятила свою жизнь заботе о больных, помогала нуждающимся.

Также ее считают покровительницей всех студентов.

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У каждого из нас, наверное, есть знакомые представительницы прекрасного пола, которые носят имя Татьяна. Поэтому сделайте им приятно и поздравьте с праздником. Для этого Факты ICTV собрали лучшие открытки и СМС-поздравления с именинами Татьяны.

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С днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!



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В день Татьянин поздравляю,

Шлю свой пламенный привет.

Ангел твой пусть будет рядом,

Дарит много светлых лет.



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В Татьянин день тебя я поздравляю.

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

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Поздравление с именинами Татьяны 25 января

Поздравление в открытках с именинами Татьяны

Именины Татьяны – открытки

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