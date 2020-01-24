25 января ежегодно отмечают именины Татьяны. Праздник посвящен Татьяне, которая была настоятельницей в храме, а во время гонения на христиан ее схватили и пытали, требуя отречься от своих убеждений. Однако она все равно стояла на своем.
Святая мученица Татьяна посвятила свою жизнь заботе о больных, помогала нуждающимся.
Также ее считают покровительницей всех студентов.
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У каждого из нас, наверное, есть знакомые представительницы прекрасного пола, которые носят имя Татьяна. Поэтому сделайте им приятно и поздравьте с праздником. Для этого Факты ICTV собрали лучшие открытки и СМС-поздравления с именинами Татьяны.
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С днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
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В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,
Дарит много светлых лет.
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В Татьянин день тебя я поздравляю.
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.
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Поздравление с именинами Татьяны 25 января
Поздравление в открытках с именинами Татьяны
Именины Татьяны – открытки
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