Поздравления с днем ангела Татьяны рассылают 25 января. Приятные слова в этот день могут быть хорошим дополнением или полноценным подарком, который поднимет настроение вашим родственникам или друзьям.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны.

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Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

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В день январский, в день холодный,

Поздравляю я тебя

Будет крепким пусть здоровье,

Весела чтоб ты была!

Чтобы бед не знало сердце,

Чтоб сбылась твоя мечта.

С днем Татьяны поздравляю.

Счастья, здравия, добра!

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Я в Татьянин день желаю,

Чтобы жизнь легко текла:

Хоть крутая, хоть простая,

Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни

И карьере, и в любви.

Лишь приятные сюрпризы

Ты в судьбе своей лови.

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С днем Татьяны, дорогая!

Будь всегда собой!

Скоро весть придет благая

В дом уютный твой,

Потому что всем Татьянам,

Счастье нынче по карману!

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В Татьянин день, в Татьянин день

Пускай цветёт в душе сирень,

Пускай поёт в судьбе свирель

В Татьянин день, в Татьянин день!

В Татьянин день, в Татьянин день

Пускай захватят чувства в плен,

Пускай отступит боль и лень

В Татьянин день, в Татьянин день!

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