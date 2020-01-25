Поздравления с днем ангела Татьяны рассылают 25 января. Приятные слова в этот день могут быть хорошим дополнением или полноценным подарком, который поднимет настроение вашим родственникам или друзьям.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны.
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Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.
В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!
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В день январский, в день холодный,
Поздравляю я тебя
Будет крепким пусть здоровье,
Весела чтоб ты была!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю.
Счастья, здравия, добра!
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Я в Татьянин день желаю,
Чтобы жизнь легко текла:
Хоть крутая, хоть простая,
Но лишь к счастью чтоб вела.
Чтоб тебе везло по жизни
И карьере, и в любви.
Лишь приятные сюрпризы
Ты в судьбе своей лови.
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С днем Татьяны, дорогая!
Будь всегда собой!
Скоро весть придет благая
В дом уютный твой,
Потому что всем Татьянам,
Счастье нынче по карману!
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В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай цветёт в душе сирень,
Пускай поёт в судьбе свирель
В Татьянин день, в Татьянин день!
В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай захватят чувства в плен,
Пускай отступит боль и лень
В Татьянин день, в Татьянин день!
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