PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

СМС-поздравления с Татьяниным днем 2020

Поздравления с днем ангела Татьяны рассылают 25 января. Приятные слова в этот день могут быть хорошим дополнением или полноценным подарком, который поднимет настроение вашим родственникам или друзьям.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны.

*****

Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!

*****

В день январский, в день холодный,
Поздравляю я тебя
Будет крепким пусть здоровье,
Весела чтоб ты была!

Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю.
Счастья, здравия, добра!

*****

Я в Татьянин день желаю,
Чтобы жизнь легко текла:
Хоть крутая, хоть простая,
Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни
И карьере, и в любви.
Лишь приятные сюрпризы
Ты в судьбе своей лови.

Читайте: Татьянин день – что за праздник?

*****

С днем Татьяны, дорогая!
Будь всегда собой!
Скоро весть придет благая
В дом уютный твой,
Потому что всем Татьянам,
Счастье нынче по карману!

*****

В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай цветёт в душе сирень,
Пускай поёт в судьбе свирель
В Татьянин день, в Татьянин день!

В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай захватят чувства в плен,
Пускай отступит боль и лень
В Татьянин день, в Татьянин день!

 Ранее Факты ICTV писали, что подарить на День Татьяны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка