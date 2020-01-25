Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа Владимира Зеленского с днем ​​рождения и призналась ему в любви.

На своей странице в Instagram она написала, что чувствует себя спокойно, уютно, не спокойно, но всегда интересно, потому что рядом настоящий мужчина. Она поблагодарила Владимира Зеленского за каждое мгновение вместе.

– Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

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Елена Зеленская в поздравлении также отметила, что рядом с любимым у нее возникает легкое головокружение и чувство бабочек:

– Настоящий мужчина – тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и бабочек внутри.

Напомним, 25 января свой 42-й день рождения празднует шестой президент Украины Владимир Зеленский.

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