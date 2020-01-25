PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Спасибо за каждое мгновение! Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа Владимира Зеленского с днем ​​рождения и призналась ему в любви.

На своей странице в Instagram она написала, что чувствует себя спокойно, уютно, не спокойно, но всегда интересно, потому что рядом настоящий мужчина. Она поблагодарила Владимира Зеленского за каждое мгновение вместе.

– Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

Читайте: Елена Зеленская раскрыла план действий в статусе первой леди

Елена Зеленская в поздравлении также отметила, что рядом с любимым у нее возникает легкое головокружение и чувство бабочек:

– Настоящий мужчина – тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и бабочек внутри.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, 25 января свой 42-й день рождения празднует шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Самые интересные эпизоды из жизни главы государства собрали Факты ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка