Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа Владимира Зеленского с днем рождения и призналась ему в любви.
На своей странице в Instagram она написала, что чувствует себя спокойно, уютно, не спокойно, но всегда интересно, потому что рядом настоящий мужчина. Она поблагодарила Владимира Зеленского за каждое мгновение вместе.
– Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.
Читайте: Елена Зеленская раскрыла план действий в статусе первой леди
Елена Зеленская в поздравлении также отметила, что рядом с любимым у нее возникает легкое головокружение и чувство бабочек:
– Настоящий мужчина – тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и бабочек внутри.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
Напомним, 25 января свой 42-й день рождения празднует шестой президент Украины Владимир Зеленский.
Самые интересные эпизоды из жизни главы государства собрали Факты ICTV.