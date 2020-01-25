Украина не имеет никакого отношения ко Дню студента 25 января, хотя многие студенты его отмечают. В то же время у наших студентов есть свой праздник 17 ноября.

Стоит разобрать историю праздников подробнее, чтобы понять, что многие годы украинские студенты делают не так.

День студента 25 января (День Татьяны)

В этот день когда-то объединились два праздника: православный День мученицы Татьяны Римской и День российского студенчества.

История праздника

Еще с III века нашей эры православная церковь почитает святую великомученицу Татиану Римскую.

По преданиям, язычники подвергали девушку мучительным пыткам, однако на следующий день ее раны заживали, а обидчиков наказывали неведомые силы.

Позже юную христианку провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.

А в XVIII веке по стечению обстоятельств эти два праздника объединились. В 1755 году в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий.

С тех пор российские студенты ежегодно празднуют Татьянин день. Праздник всегда сопровождается торжественными церемониями, выступлениями и гуляньями. Читайте: Татьянин день – что за праздник?

День студента 17 ноября (Международный день студентов)

В этот день по всему миру празднуют День студента, но многие так и не знают, с чем это связано.

История праздника

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства.

Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию. Во время разгона студент медицинского факультета Ян Оплетал был застрелен.

Похороны Оплетала состоялись 15 ноября 1939 года и переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы.

17 ноября гестаповцы и эсэсовцы окружили студенческие общежития. Более 1 200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В память об этих событиях на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов.

Напомним, что в Украине празднование было установлено указом президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999 года О Дне студента.

К слову, ранее Факты ICTV подготовили лучшие идеи подарков на День Татьяны.