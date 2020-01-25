Открытки с Татьяниным днем 2020

Татьянин день в 2020 году традиционно будут праздновать 25 января. Этот день считается негласным Днем студента в Украине.

Святая мученица Татиана Римская прославилась своим служением Господу и крепостью веры. Никакие пытки ее не заставили обратиться в язычество, а 25 января 226 года стало датой ее казни.

В XVIII в день памяти святой был основан Московский университет, а при нем построили церковь имени святой Татьяны. К слову, мать основателя университета генерал-адьютанта Иван Шувалова, которую звали также Татьяна 25 января отмечала свой день рождения.

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В этот храм студенты ходили молиться святой Татьяне о помощи. Со временем эта традиция распространилась на весь православный мир и святую Татьяну начали считать покровительницей студентов.

Это имя очень распространенное в Украине, у любого есть близки и знакомые люди, которых зовут Татьяна, поэтому не обойдите их вниманием и поздравьте. Для этого Факты ICTV создали оригинальные открытки с Татьяниным днем.

Поздравление в открытках с Татьяниным днем 2020

Открытки с Татьяниным днем

Поздравление с Татьяниным днем в открытках

Татьянин день 2020

Поздравительные открытки с Татьяниным днем

Ранее Факты ICTV подготовили лучшие идеи подарков на День Татьяны.