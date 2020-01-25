25 января отмечают Татьянин день, День студента и Китайский новый год.

В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Татианы Римской, которую считают покровительницей всех студентов.

Именины празднуют Галактион, Евпраксия, Илья, Макарий, Мартиниан, Мерт, Петр, Савва, Силуан, Татьяна.

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Приметы на 25 января:

Если на хлебе появился бугорок при выпечке – жди удачу.

Ровная поверхность праздничного каравая обещает спокойную и размеренную жизнь.

Трещина на караваи – к ссоре и конфликтам в семье.

Что нельзя делать 25 января:

Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно стараться провести день в покое и доброжелательном настроении.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит.

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