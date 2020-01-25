25 января отмечают Татьянин день, День студента и Китайский новый год.
В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Татианы Римской, которую считают покровительницей всех студентов.
Именины празднуют Галактион, Евпраксия, Илья, Макарий, Мартиниан, Мерт, Петр, Савва, Силуан, Татьяна.
Читайте: Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Приметы на 25 января:
- Если на хлебе появился бугорок при выпечке – жди удачу.
- Ровная поверхность праздничного каравая обещает спокойную и размеренную жизнь.
- Трещина на караваи – к ссоре и конфликтам в семье.
Что нельзя делать 25 января:
- Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно стараться провести день в покое и доброжелательном настроении.
- В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.
- Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит.
Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.