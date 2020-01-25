PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 января

25 января отмечают Татьянин день, День студента и Китайский новый год.

В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Татианы Римской, которую считают покровительницей всех студентов.

Именины празднуют Галактион, Евпраксия, Илья, Макарий, Мартиниан, Мерт, Петр, Савва, Силуан, Татьяна.

Читайте: Татьянин день 2020: приметы и суеверия

Приметы на 25 января:

  • Если на хлебе появился бугорок при выпечке – жди удачу.
  • Ровная поверхность праздничного каравая обещает спокойную и размеренную жизнь.
  • Трещина на караваи – к ссоре и конфликтам в семье.

Что нельзя делать 25 января:

  • Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно стараться провести день в покое и доброжелательном настроении.
  • В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.
  • Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка