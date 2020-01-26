Международный день без интернета отмечают ежегодно в последнее воскресенье января, в 2020-м он выпадает на 26 число.

Главная цель праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров, смартфонов и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в реальном мире.

Когда интернет начал целиком и полностью поглощать людей в свой виртуальный мир, психологи начали переживать, ведь это породило ряд новых проблем.

Так, в чем специалисты видят опасность от интернета? От постоянного пребывания онлайн у нас появляются рассеянность внимания, а многозадачность, о которой сегодня так много и так восторженно говорят, миф.

Вездесущие звонки и сообщения только сбивают с толку и не позволяют погрузиться хотя бы в одну задачу нужным образом. А что в итоге? Знакомо ли вам состояние, когда много чего делаешь, но в конце дня понимаешь, что результата хотя бы в одной области минимум? Вот вам и хваленая многозадачность.

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Делая выводы об интернете в нашей жизни, можно сказать, что будет полезно лишний раз устроить себе Digital Detox.

Начинайте утро с кофе, а не смартфона

Когда только открываете глаза, то сразу тянетесь открыть соцсети и проверить, что интересного произошло за ночь. В такие моменты бейте себя по рукам и откладывайте смартфон подальше.

Чем больше вы будете оттягивать утреннюю проверку соцсетей, тем дольше сохраните ощущение покоя после ночного отдыха.

Проснулись без синего экрана – засыпайте без него

За полчаса до сна откажитесь от любой техники: смартфона, компьютера, телевизора. Если уже некуда деть свое внимание, то почитайте книгу, а лучше посвятите время перед ночным отдыхом анализу прошедшего дня и целям на следующий.

К слову, подчеркиваем анализу дня, а не самобичеванию. Через неделю сами не заметите, как у вас пропадет привычка засыпать в час ночи, а сон станет крепче.

А если кто-то решил, что мы просто консерваторы, то вот вам факты: синий экран стимулирует мозг к работе и нарушает выработку гормона сна — мелатонина.

Уведомления рушат график

В мире модно находится всегда на связи. Это же так удобно – отправить сообщение, а не посылать голубя, который может заблудиться по дороге. Более того, прочитать сообщение и не ответить, согласно негласному диджитал-этикету, считается дурным тоном.

Любое приложение имеет функцию отключения push-уведомления. В 2015 году Университет Карнеги-Меллона совместно с компанией Telefonica изучили состояние 30 добровольцев, которых на сутки оставили без уведомлений. В результате люди стали чувствовать себя более работоспособными и меньше отвлекались.

Для особо обеспокоенных: отключайте уведомления вне работы, если вам необходимо находится на связи согласно вашей профессии.

Однако, если уже сильно руки чешутся взять телефон, то превратите это в иру. Есть программа Forest, которая блокируют экран на определенное время. Если ты не трогаешь телефон это время, в твоем лесу появляется новое растение.

Создайте Zero-digital пространство

Например, возьмите себе за правило, что в выходной день (или хотя бы не полдня) вы полностью отказываетесь от гаджетов. Займитесь самообразованием, игрой на гитаре, уборкой или рисованием. Главное -делайте это без гаджетов.

Отправляйсь на detox-weekend – попробуй пробыть хотя бы двое суток без связи. Если есть необходимость в звонках, возьми с собой примитивный бабушкофон, а не навороченный смартфон.

Исследователи из Болонского университета доказали, что студенты, которые лишены телефонов хотя бы на один день, начинают испытывать чувство тревоги и беспокойства. Чтобы преодолеть эту зависимость, необходимо устраивать себе выходные в кругу друзей, а не гаджетов.

Монохромный режим во имя спасения

Переведите ваш телефон в монохромный режим, который делает все изображения на экране серыми и тусклыми, а это в разы снижает их привлекательность.

Такой способ зависимости от смартфонов предложил экс-руководитель отдела дизайн-этики Google Тристан Харрис.

Канадский ученый Рехман Ата попробовал метод Тристана Харриса. По его словам, ранее он проводил по пять часов в день за смарфоном. После настройки серых оттенков Ата смог сократить время использования телефона до двух часов.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцам будет доступен интернет во время полетов в самолете.