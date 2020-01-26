Международный день таможенника отмечается ежегодно 26 января, начиная с 1983 года.
26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который позже стал называться Всемирной таможенной организацией.
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На сессии тогда присутствовали участники Совета из 17 стран. К слову, сейчас их уже 180.
Решение отмечать Международный день таможенника было приурочено к 30-летнему юбилею существования Совета таможенного сотрудничества.
Поздравления с Международным днем таможенника
Служить на таможне – нелегкое дело,
Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.
Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,
Проверишь, как следует – контрабандист.
Сегодня ваш праздник, мы вас поздравляем,
Любви вам, терпенья и счастья желаем,
Чтоб труд ваш нелегкий всегда был в почете,
Ведь крайне важную службу вы несете.
***
Пошлина и мыто
Текут в казну страны!
Твой труд и честь, и совесть
Стране и нам нужны!
С Днем таможни, с праздником!
Пусть везет во всем!
Хочу, чтоб полной чашей
Был всегда твой дом!
***
Таможенник – герой лихих сюжетов:
Он бережет державы рубежи,
И всей душой печется о бюджете,
И жить стремится честно, не по лжи.
Ни в ком не вызывает удивления
Талант Ваш искушений избежать…
Мой честный друг! Примите поздравления!
Вы гордость всей таможни! Так держать!
***
Контрабанде от взора не скрыться,
Эмигрант мимо вас не пройдет,
Нарушителю не затаится,
Вас таможенник всюду найдет.
При погоде любой, днем и ночью,
И во благо большущей страны,
Нам таможенник сосредоточен,
И дела его сродни дивны.
***
Таможенник, труды твои зачтутся.
Ты как всегда, конечно, начеку:
Проверишь все — белье, бутылки, блюдца,
Бумаги, мебель, даже курагу…
Комар не пролетит и мышь не пискнет,
Когда ты с контрабандой сводишь счеты.
Тебе желаю легкой, сладкой жизни
И необременительной работы!
Напомним, 8 декабря в Украине запустили Новую таможню. Факты ICTV писали все, что нужно знать о новых правилах.