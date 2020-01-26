Международный день таможенника отмечается ежегодно 26 января, начиная с 1983 года.

26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который позже стал называться Всемирной таможенной организацией.

Читайте: Что подарить на китайский Новый год? 7 презентов

На сессии тогда присутствовали участники Совета из 17 стран. К слову, сейчас их уже 180.

Решение отмечать Международный день таможенника было приурочено к 30-летнему юбилею существования Совета таможенного сотрудничества.

Поздравления с Международным днем таможенника

Служить на таможне – нелегкое дело,

Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.

Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,

Проверишь, как следует – контрабандист.

Сегодня ваш праздник, мы вас поздравляем,

Любви вам, терпенья и счастья желаем,

Чтоб труд ваш нелегкий всегда был в почете,

Ведь крайне важную службу вы несете.

***

Пошлина и мыто

Текут в казну страны!

Твой труд и честь, и совесть

Стране и нам нужны!

С Днем таможни, с праздником!

Пусть везет во всем!

Хочу, чтоб полной чашей

Был всегда твой дом!

***

Таможенник – герой лихих сюжетов:

Он бережет державы рубежи,

И всей душой печется о бюджете,

И жить стремится честно, не по лжи.

Ни в ком не вызывает удивления

Талант Ваш искушений избежать…

Мой честный друг! Примите поздравления!

Вы гордость всей таможни! Так держать!

***

Контрабанде от взора не скрыться,

Эмигрант мимо вас не пройдет,

Нарушителю не затаится,

Вас таможенник всюду найдет.

При погоде любой, днем и ночью,

И во благо большущей страны,

Нам таможенник сосредоточен,

И дела его сродни дивны.

***

Таможенник, труды твои зачтутся.

Ты как всегда, конечно, начеку:

Проверишь все — белье, бутылки, блюдца,

Бумаги, мебель, даже курагу…

Комар не пролетит и мышь не пискнет,

Когда ты с контрабандой сводишь счеты.

Тебе желаю легкой, сладкой жизни

И необременительной работы!

Напомним, 8 декабря в Украине запустили Новую таможню. Факты ICTV писали все, что нужно знать о новых правилах.