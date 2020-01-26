Январь, 26 в 8:30

Какой праздник сегодня, 26 января

26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. Также на 26 января приходится День Австралии. 26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Елизар, Афанасий, Никифор, Никодим, Пахом и Ермил. Народные приметы на 26 января: Если кошка свернулась в клубок – жди морозов.

Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет.

Если вокруг Луны 26 января видно круг – будет метель.

Лес шумит – жди тепла.

Собака спит у будки – жди оттепели.

Если под окном щебечет синица – примета к тому, что стоит ждать ранней весной. Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год Что нельзя делать 26 января: Нельзя выходить в этот день из дома без особой необходимости.

Нельзя в этот день тяжело работать. Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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