26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.
Также на 26 января приходится День Австралии.
26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Елизар, Афанасий, Никифор, Никодим, Пахом и Ермил.
Народные приметы на 26 января:
- Если кошка свернулась в клубок – жди морозов.
- Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет.
- Если вокруг Луны 26 января видно круг – будет метель.
- Лес шумит – жди тепла.
- Собака спит у будки – жди оттепели.
- Если под окном щебечет синица – примета к тому, что стоит ждать ранней весной.
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Что нельзя делать 26 января:
- Нельзя выходить в этот день из дома без особой необходимости.
- Нельзя в этот день тяжело работать.
Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.