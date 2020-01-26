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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 января

26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Также на 26 января приходится День Австралии.

26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Елизар, Афанасий, Никифор, Никодим, Пахом и Ермил.

Народные приметы на 26 января:

  • Если кошка свернулась в клубок – жди морозов.
  • Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет.
  • Если вокруг Луны 26 января видно круг – будет метель.
  • Лес шумит – жди тепла.
  • Собака спит у будки – жди оттепели.
  • Если под окном щебечет синица – примета к тому, что стоит ждать ранней весной.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 26 января:

  • Нельзя выходить в этот день из дома без особой необходимости.
  • Нельзя в этот день тяжело работать.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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