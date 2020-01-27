Без PayPal. PornHub будет платить актерам криптовалютой

Один из крупнейших в мире порносервисов PornHub предложил актерам получать выплаты в криптовалюта.

Предложенная сайтом криптовалюта Tether (USDT) – это стейблкоин, который привязан к долларовым резервам компании и может легко быть обменен на реальные деньги. Tether можно обменять на американский доллар по курсу 1:1. В компании отметили, что криптовалютные платежи проходят без комиссий в течение нескольких секунд.

Также сервис добавил возможность актерам получать деньги через бесплатный сервис Cosmo Payment, который позволяет проводить транзакции через мобильное приложение с помощью банковской карты.

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В качестве еще одной опции PornHub добавил возможность получения денег актерам с помощью депозита.

Ранее в США мужчина с недостатками слуха подал в суд на Pornhub, ведь он не может понять часть текста из-за отсутствия субтитров.