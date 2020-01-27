27 января — день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В этот день свои именины отмечают Нины.
Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донес до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает “юность”.
С арабского языка это имя переведут как “польза”, с испанского – “девочка”, в Америке его толкуют как “сильная”.
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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Нины.
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
* * *
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
* * *
Назвали Ниной неспроста —
В тебе есть ум и доброта,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.
И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!
Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!
* * *
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
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