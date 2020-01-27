Магнитные бури в январе нагрянут шесть раз. Все вспышки на солнце произойдут в первой половине месяца.

Первые колебания прогнозируются сразу после Нового года – 1 и 2 января.

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Магнитные бури в январе 2020:

1 и 2 января

6 января

10 января

15 и 16 января

Магнитные бури в январе 2020 года не будут экстремальными, но метеозависимые люди могут их ощутить. Солнце в этом месяце будет находиться минимальной фазе активности.

В эти дни могут начаться сильные головные боли, скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.

Напомним, в период колебаний магнитного поля нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.