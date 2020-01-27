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Факты / Lifestyle

Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Январь

  • 19 января – Всемирный день снега (третье воскресенье января)
  • 20 января – День Автономной Республики Крым
  • 22 января – День Соборности и Свободы Украины
  • 25 января – День студента (Татьянин день)
  • 25 января – Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)
  • 26 января – Всемирный день таможни
  • 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 26 января – Международный день без интернета (последнее воскресенье января)
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января – День памяти героев Крут
  • 31 января – Международный день ювелира

Февраль

  • 2 февраля – День сурка
  • 6 февраля – Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога
  • 13 февраля – Всемирный день радио
  • 14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)
  • 14 февраля – День компьютерщика
  • 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни
  • 21 февраля – Международный день родного языка
  • 28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

  • 1 марта – Всемирный день комплимента
  • 3 марта – Всемирный день писателя
  • 9 марта – Всемирный день диджея
  • 15 марта – День защиты прав потребителей
  • 15 марта – Всемирный день сна (третья пятница марта)
  • 20 марта – Международный день счастья
  • 21 марта – Всемирный день поэзии
  • 22 марта – День таксиста
  • 25 марта – День Службы безопасности Украины
  • 27 марта – Всемирный день театра

Апрель

  • 1 апреля – День смеха (День дурака)
  • 4 апреля – Международный день интернета
  • 7 апреля – Всемирный день здоровья
  • 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины
  • 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины
  • 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине
  • 18 апреля – Международный день цирка (третья суббота апреля)
  • 22 апреля – Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)
  • 23 апреля – Всеукраинский день психолога
  • 25 апреля – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)
  • 29 апреля – Международный день танца
  • 30 апреля – День пограничника

Май

  • 10 мая – День матери (второе воскресенье мая)
  • 15 мая – Международный день семей
  • 16 мая – День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)
  • 20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая – Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)
  • 23 мая – День морской пехоты Украины
  • 24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
  • 29 мая – Международный день миротворцев ООН
    30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)
  • 31 мая – Всемирный день без табака

Июнь

  • 1 июня – Международный день детей (День защиты детей)
  • 6 июня – День журналиста в Украине
  • 9 июня – Международный день друзей
  • 14 июня – Международный день блогера
  • 21 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)
  • 25 июня – День таможенной службы Украины
  • 27 июня – Международный день рыболовства
  • 28 июня – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

  • 1 июля – День архитектуры Украины
  • 2 июля – Международный день спортивного журналиста
  • 4 июля – День Национальной полиции Украины
  • 6 июля – Всемирный день поцелуя
  • 12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля)
  • 11 июля – Всемирный день шоколада
  • 16 июля – День бухгалтера Украины
  • 26 июля – День системного администратора

Август

  • 1 августа – День инкассатора
  • 2 августа – День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)
  • 9 августа – День строителя (второе воскресенье августа)
  • 19 августа – Всемирный день фотографии
  • 23 августа – День Государственного флага Украины
  • 29 августа – День авиации Украины (последняя суббота августа)
  • 30 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)

Сентябрь

  • 1 сентября – День знаний
  • 9 сентября – Международный день красоты
  • 12 сентября – День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта
  • 13 сентября – День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)
  • 13 сентября – День программиста
  • 17 сентября – День спасателя Украины
  • 21 сентября – Международный день мира
  • 22 сентября – Всемирный день без автомобиля
  • 26 сентября – Всемирный день контрацепции
  • 27 сентября – Всемирный день туризма
  • 30 сентября – Всеукраинский день библиотек

Октябрь

  • 1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей
  • 2 октября – Всемирный день улыбки (первая пятница октября)
  • 4 октября – Всемирный день животных
  • 5 октября – Международный день врача (первый понедельник октября)
  • 8 октября – День юриста Украины
  • 10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине
  • 16 октября – День Шефа
  • 18 октября – День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)
  • 25 октября – День автомобилиста (последнее воскресенье октября)
  • 31 октября – Хэллоуин

Ноябрь

  • 1 ноября – Международный день вегана
  • 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка
  • 11 ноября – Всемирный день шоппинга
  • 13 ноября – Международный день слепых
  • 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября – Международный день студентов
  • 19 ноября – Международный день мужчин
  • 21 ноября – День Достоинства и Свободы
  • 21 ноября – Всемирный день телевидения
  • 21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ
  • 27 ноября – Черная пятница (последняя пятница ноября)
  • 30 ноября – Всемирный день животных

Декабрь

  • 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
  • 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью
  • 4 декабря – День объятий
  • 5 декабря – День работников статистики
  • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
  • 8 декабря – День благотворительности
  • 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 15 декабря – Международный день чая
  • 22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины
  • 28 декабря – Международный день кино

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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