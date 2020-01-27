Лунный календарь стрижек на январь 2020 будет разнообразным. В этот период будет много дней, которые подходят для окрашиваний натуральными компонентами.

Также будет много благоприятных дней, чтобы сделать стрижку.

Факты ICTV составили лунный календарь стрижек на январь 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 января

Стрижка сегодня обострит интуицию. Луна все еще растущая, что поспособствует и росту волос. Окрашивание волос наградит вас сексуальностью и уверенностью в себе. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние улучшалось, а корни укреплялись, подстригите их в этот день.

Лунный астропрогноз на 2 января

Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися. Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы. Укладку стоит делать с помощью косметики содержащей коллаген или воск.

Лунный астропрогноз на 3 января

Не рекомендуется посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.

Лунный астропрогноз на 4 января

Стрижка сегодня может негативно повлиять на самочувствие. Однако окраска натуральными растительными красителями типа хны, позволит получить благосклонность начальника. Сегодня стоит расчесывать волосы как можно чаще.

Лунный астропрогноз на 5 января

Стрижка сегодня позволит сохранить здоровье и уберечься от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

Лунный астропрогноз на 6 января

Стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет денежную энергию. Необычная и яркая прическа позволит привлечь к себе взгляды противоположного пола и поможет решить проблемы на личном фронте.

Лунный астропрогноз на 7 января

Стрижка волос позволит улучшить здоровье. Интуиция будет на высоте и позволит решить финансовые вопросы в бизнесе. Окрашивание волос сегодня крайне не желательно. К прическе сегодня нужно отнестись очень ответственно, не стоит доверять ее чужому человеку.

Лунный астропрогноз на 8 января

Стрижка сегодня ускорит рост волос, но они станут непослушными. На их качестве это практически не отразится, но они могут начать виться. Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться. День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.

Лунный астропрогноз на 9 января

Неприятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой. Чтобы замаскироваться и стать “невидимым” для неприятностей стоит покраситься в темный цвет. Для настройки на прием позитивной энергии стоит избавиться от кудрей и отдать предпочтение прямым вытянутым волосам.

Лунный астропрогноз на 10 января

Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему. Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.

Лунный астропрогноз на 11 января

Если в скором времени вы планируете кардинальные изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить их рост и укрепить корни.

Лунный астропрогноз на 12 января

Стрижка сегодня поможет усилить вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня Луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше – стоит подстричься. Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.

Лунный астропрогноз на 13 января

Стрижка сегодня неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем. Если вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями. Прическа сегодня не должна быть сложной.

Лунный астропрогноз на 14 января

Хотите улучшить эмоциональный фон и настроение – новая стрижка как нельзя кстати. Чтобы не испортить себе позитивный настрой, окраску волос стоит отложить.

Лунный астропрогноз на 15 января

Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем. Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных людей стоит покрасить волосы в светлый тон. Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.

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Лунный астропрогноз на 16 января

Новая стрижка позволит повысит вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком коротко, так как в убывающую Луну волосы растут медленнее. Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить их в естественный цвет. Прическу стоит выбрать спокойную.

Лунный астропрогноз на 17 января

Стрижка сегодня противопоказана, она может стать причиной разных неурядиц и неприятностей. Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких, это придаст позитивный настрой.

Лунный астропрогноз на 18 января

Именно сегодня новая стрижка одарит вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго. Если вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок. Объемные локоны в укладке привлекут позитивную энергию.

Лунный астропрогноз на 19 января

Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии. Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе. Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.

Лунный астропрогноз на 20 января

Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии. Если вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.

Лунный астропрогноз на 21 января

Стричься сегодня – значит увеличить свою харизму и обаяние, она позволит вам стать успешней среди окружающих, повысит популярность. Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния. Красивая и особенная прическа, увеличит приток позитивной энергии, она должна быть аккуратной и лаконичной.

Лунный астропрогноз на 22 января

Стрижка может сказаться на продолжительности вашей жизни и физической активности. Для стабилизации положения в социуме будет уместным незначительное изменение цвета волос. Прическа сегодня должна быть простой и незатейливой..

Лунный астропрогноз на 23 января

Стрижка сегодня позволит вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои. Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением. Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят вас за позитивный настрой.

Лунный астропрогноз на 24 января

Стрижка в последний день лунных суток готовит нас к новому энергетическому обмену с космосом и придает сил для дальнейшей работы. Окраска волос доставит массу неудобств и может отвлечь от более важных дел. Прическа может быть необычной, она как бы подведет итог лунного месяца.

Лунный астропрогноз на 25 января

Стрижка в фазу растущей Луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма. Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.

Лунный астропрогноз на 26 января

Стрижка обеспечит приток материальной энергии. Хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Также растущая Луна ускорит рост волос. Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.

Лунный астропрогноз на 27 января

Стрижка – не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться. Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит вам набраться сил и энергии.

Лунный астропрогноз на 28 января

Новая стрижка подарит вдохновение, придаст творческих сил и энергии. Окраска волос натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи. Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.

Лунный астропрогноз на 29 января

Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги. Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе. Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит привлечь энергию.

Лунный астропрогноз на 30 января

Стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос. Окрашивание волос наградит вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе. Стоит сделать легкую вьющуюся прическу.

Лунный астропрогноз на 31 января

Любое кардинальное воздействие на волосы сегодня будет неблагоприятным. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит стричься. Окраска волос так же нежелательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.

Напомним, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на январь 2020. Год начнется с полутеневого лунного затмения в знаке Рака. Семейные вопросы выйдут на первый план, однако до 11 января их не получится решить.