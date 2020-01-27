Раз в 55 лет: в феврале мимо Земли пролетит астероид

В феврале рядом с Землей пролетит астероид с №163 373. Астронавты уверяют, что его диаметр составляет от 440 до 990 м.
Несмотря на то, что столкновение этого астероида с Землей почти невозможно, однако в NASA относят этот объект к потенциально опасным.
Этот астероид открыли 23 октября 1995 года. Он будет пролетать мимо Земли на расстояние, в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
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В следующий раз астероид пролетит в относительной близости от Земли 6 августа 2075.
К слову, компания Space X заявила, что первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon могут провести уже в феврале 2020 года.
Источник: archyde.com
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