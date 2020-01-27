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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 27 января

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. С 2012 года Украина на государственном уровне поминает жертв трагедии.

Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 Резолюцию, в которой говорится:

– Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения.

27 января День ангела отмечают: Нина, Остап, Вениамин, Еремей, Андрей, Сергей, Ярема, Аристарх, Агния, Павел.

Народные приметы на 27 января:

  • Петухи 27 января рано запели – к потеплению.
  • Иней на деревьях – будет оттепель.
  • Белые облака на небе – морозы продержатся еще долго.

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Что нельзя делать 27 января:

  • Избегайте ссор, а если с кем-то у вас затяжной конфликт, то примиритесь в этот день.
  • Нельзя выносить мусор, ведь можно вынести свое счастье.
  • Не стригите волосы – это принесет неудачу.

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