27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. С 2012 года Украина на государственном уровне поминает жертв трагедии.

Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 Резолюцию, в которой говорится:

– Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения.