Какой диван выбрать?

Выбор дивана – не просто важная, но и неимоверно ответственная задача, к решению которой следует подходить максимально серьезно. Многообразие ассортимента современных мебельных магазинов, а также электронных торговых площадок впечатляет, но в таком большом количестве моделей несложно растеряться.

Чтобы выбрать идеально подходящий диван, нужно максимально четко обозначить критерии поиска данного предмета мебели.

С чего же начинать выбор дивана?

Решив приобрести мягкую мебель, в первую очередь нужно определиться, как вы собираетесь ею пользоваться. Диваны универсальны, они не только придают интерьеру более завершенный и комфортный вид, но и позволяют отдыхать и даже спать.

Модель, предназначенная для сидения, будет не особенно удобной для сна. А диван, легко преобразующийся в полноценное спальное место, никогда не станет идеально удобным для сидения – он слишком мягкий, а его спинка очень покатая.

При выборе диванчика следует учесть количество людей, которые будут им пользоваться. Наиболее востребованными считаются трехместные модели, длина которых достигает двух метров. Как правило, это пристенные диваны. Угловые модели более вместительные, они могут разместить одновременно 5–6 человек.

Это значит, что имея в своем распоряжении такой диван, вполне реально обойтись без стульев. Правда, такие изделия не слишком хорошо вписываются в обстановку маленьких, компактных помещений.

Внешний вид играет в выборе не последнюю роль. Важно подбирать модель, форму, конструктивные особенности, оттенок обивки и стилистическое исполнение которой будет гармонировать с окружающими предметами интерьера и с оформлением помещения.

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Диваны на ножках визуально выглядят очень аккуратно и не занимают много места, они отлично подходят для маленьких гостиных, детских или спален. Мебель с острыми углами и массивными быльцами выглядит хоть и добротно, но достаточно громоздко, она будет стильно смотреться только в просторной, большой комнате.

Выбирая диван в магазине meblium.com.ua, также нужно обратить внимание на способ его трансформации (складывание\раскладывание). Наиболее популярными считаются такие модели, как книжка, еврокнижка, софа, дельфин, достаточно интересна в своем исполнении и выкатная система.

Реже можно встретить в продаже диван, раскладывающийся по системе аккордеон, а также американскую или французскую раскладушку. Главное – выбирать вдумчиво, анализируя каждый фактор, и тогда приобретенный диван прослужит долгие годы!

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