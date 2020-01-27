Жизнь после смерти реальна, если существует бесконечная вселенная – физик

Теория “многих миров” и бесконечной вселенной, которую на протяжении десятилетий изучают физики, может стать ключом к жизни после смерти.

Об этом заявил физик Адам Ячолковский, работавший физиком элементарных частиц в ЦЕРН с 1983 по 2015 годы.

Теория бесконечной вселенной гласит, что каждый раз, когда принимается решение или действие, создается новая ветвь временной шкалы, где принимается альтернативное решение.

Теоретически это может означать, что существует бесконечное количество ваших версий, основанных на бесконечных комбинациях решений, принятых в течение жизни.

И это касается не только вас, но и любого другого человека, животного, растения, атома, молекулы и всего остального, что когда-либо существовало в истории вселенной.

Ячолковский считает, что если теория бесконечной вселенной верна, то обязательно должна быть точная углеродная копия вашего мозга, где квантовые процессы также одинаковы.

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Наличие одних и тех же квантовых процессов является основным препятствием для клонирования сознания человека, поскольку нет способа вызвать те же реакции.

– Однако в бесконечной и вечной вселенной может быть возможно, что будет создан точный римейк вашего сознания, который позволит вам жить снова, – заявил ученый.

Напомним, ученые из Института теоретической физики предложили теорию о двойнике нашей вселенной.

Источник: Express